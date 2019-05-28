"Рубин" объявил об уходе четырёх футболистов

Теги рубинегор бабуринибрагим цаллаговдмитрий полозхорен байрамян

"Рубин" объявил об уходе четырёх футболистов

"Рубин" официально подтвердил расставание с четырьмя футболистами, которые выступали за казанскую команду на правах аренды.

Так, клуб покинули вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, хавбек Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз.

Байрамян возвращается в "Ростов", а трансферы остальных игроков принадлежат питерскому "Зениту".

В текущем сезоне Бабурин сыграл 9 матчей и пропустил 8 голов. В активе Цаллагова 16 игр и 1 ассист. Байрамян провёл 28 встреч, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. На счету Полоза 30 поединков, 5 голов и 1 ассист.

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