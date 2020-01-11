"Рубин" объявил об уходе двух игроков

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"Рубин" объявил об уходе двух игроков

Сегодня сразу два возрастных игрока покинули казанский "Рубин".

Клуб сообщил о расторжении контракта с 32-летним защитником Виталием Денисовым и прекращении арендного соглашения нападающего Видара Кьяртанссона, права на которого принадлежат "Ростову".

Оба футболиста выступали за "Рубин" с лета 2019 года.

Денисов успел провести 9 матчей без результативных действий, а Кьяртанссон принял участие в 17 играх, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

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