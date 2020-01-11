"Рубин" объявил об уходе двух игроков
Сегодня сразу два возрастных игрока покинули казанский "Рубин".
Клуб сообщил о расторжении контракта с 32-летним защитником Виталием Денисовым и прекращении арендного соглашения нападающего Видара Кьяртанссона, права на которого принадлежат "Ростову".
Оба футболиста выступали за "Рубин" с лета 2019 года.
Денисов успел провести 9 матчей без результативных действий, а Кьяртанссон принял участие в 17 играх, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15