"Рубин" объявил об уходе двух игроков в аренду

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"Рубин" объявил об уходе двух игроков в аренду

Полузащитник Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе перешли из "Рубина" в "Ротор".

Как сообщает официальный сайт казанского клуба, речь идёт об аренде обоих футболистов до конца текущего сезона.

Кипиани и Микелтадзе стали игроками "Рубина" прошлым летом. В активе первого три матча без результативных действий, на счету второго - 1 гол в 11 играх.

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