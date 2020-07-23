"Рубин" объявил об уходе пяти футболистов

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"Рубин" объявил об уходе пяти футболистов

Казанский "Рубин" после завершения сезона попрощался с пятью игроками, сообщает официальный твиттер клуба.

Из команды ушли Владимир ГранатКонстантин ПлиевНиколай ПоярковПабло Сантос и Евгений Марков.

У первого истёк контракт с "Рубином" и он получил статус свободного агента, у остальных - завершилась аренда.

Напомним, что казанцы финишировали в РПЛ на десятом месте.

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