"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК
Фото твиттер "Рубина"
Полузащитник Дарко Йевтич официально перешёл из "Рубина" в греческий АЕК.
Российский клуб подтвердил, что 28-летний футболист отдан в аренду до окончания нынешнего сезона.
Швейцарский хавбек выступает за "Рубин" с января 2020 года, сыграл 45 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Йевтич связан с казанцами контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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