"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК

Фото твиттер "Рубина"

Полузащитник Дарко Йевтич официально перешёл из "Рубина" в греческий АЕК.

Российский клуб подтвердил, что 28-летний футболист отдан в аренду до окончания нынешнего сезона.

Швейцарский хавбек выступает за "Рубин" с января 2020 года, сыграл 45 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Йевтич связан с казанцами контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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