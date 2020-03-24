"Рубин" объявил результаты тестов на коронавирус в клубе

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"Рубин" объявил результаты тестов на коронавирус в клубе

Все игроки, тренеры и сотрудники "Рубина" сдали тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Как сообщает официальный твиттер казанского клуба, ни у кого из проверенных не выявлено заболевание.

Ранее своих футболистов также протестировали "Спартак" и "Зенит". Зараженных в московской и питерской командах также не обнаружено.

"Рубин" по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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