"Рубин" обыграл "Арсенал" и вошел в топ-5 в РПЛ

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"Рубин" обыграл "Арсенал" и вошел в топ-5 в РПЛ
В матче 6-го тура чемпионата России казанский "Рубин" с минимальным счетом обыграл тульский "Арсенал". Победу казанцам принес гол Евгения Маркова во втором тайме.

Благодаря победе "Рубин" вышел на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Арсенал" опустился на седьмую позицию.

"Рубин" Казань – "Арсенал" Тула - 1:0 (0:0)
Гол: Марков, 72 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Степанов, Сорокин, Данченко, Уремович, Кварацхелия (Марков, 68), Коновалов, Башкиров, Закиров (Микелтадзе, 63), Давиташвили, Кьяртанссон.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Чаушич, Костадинов (Ткачев, 61), Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Луценко (Банда, 85).

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