"Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Джордже Деспотович.

Благодаря победе "Рубин" вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. ЦСКА с 32 очками остался на второй позиции.

"Рубин" Казань - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Гол: Деспотович, 58 - 1:0

"Рубин": Медведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильгор, Бакаев (Зуев, 56), Шатов, Евтич (Хван Ин Бом, 56), Макаров, Игнатьев (Деспотович, 56).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Обляков, Ахметов (Сигурдссон, 58), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Гайч, 69), Чалов (Бистрович, 69).

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