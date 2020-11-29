"Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Джордже Деспотович.
Благодаря победе "Рубин" вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. ЦСКА с 32 очками остался на второй позиции.
"Рубин" Казань - ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: Деспотович, 58 - 1:0
"Рубин": Медведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильгор, Бакаев (Зуев, 56), Шатов, Евтич (Хван Ин Бом, 56), Макаров, Игнатьев (Деспотович, 56).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Обляков, Ахметов (Сигурдссон, 58), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Гайч, 69), Чалов (Бистрович, 69).
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