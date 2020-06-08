"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в тайном товарищеском матче

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"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в тайном товарищеском матче

Казанский "Рубин" в тайном товарищеском матче обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. Встреча проводилась в секретном режиме, так как команды не получили официального разрешения на проведения матча из-за угрозы распространения коронавируса.

Победу казанскому клубу принесли голы Зурико Давиташвили и Денис Макаров.

Напомним, что 19 июня возобновляется чемпионат России. В этот день "Крылья Советов" дома сыграют с "Ахматом". "Рубин" 20 июня на выезде встретится с "Уралом".

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