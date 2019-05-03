"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ

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"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ

"Рубин" обыграл "Оренбург" в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

"Рубин" с 35 баллами занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России. "Оренбург" с 36 очками занимает 7 строчку.

"Рубин" - "Оренбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Сиваков, 35 - в свои ворота - 1:0, Полоз, 77 - с пенальти - 2:0.

"Рубин": Ив. А. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Калинин, 84), Башкиров, Иг. Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 69), Байрамян, Полоз (Сагитов, 87).

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Шахов, Терехов, Попович, Мишкич, Афонин (Галаджан, 81), Сутормин, Деспотович, Маляров (Рикарду Алвеш, 46).

А еще: Бердыев оценил результаты "Оренбурга" в чемпионате России| http://soccernews.ru

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