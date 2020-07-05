"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

В рамках 26-го тура РПЛ "Рубин" был сильнее "Оренбурга".

Благодаря победе "Рубин" поднялся на 12-е место. "Оренбург" так и остался на последнем месте.

"Рубин" - "Оренбург" 1:0

Гол: Макаров, 67 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Самошников, Пабло, Зуев, Абильгор, Давиташвили (Макаров, 57), Евтич (Тарасов, 83), Кварацхелия (Бакаев, 83), Коновалов (Могилевец, 80), Игнатьев (Марков, 80).

"Оренбург": Климович, Зотов, Терехов, Сиваков, Шахов, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек (Криворучко, 81), Готлиб (Бидловский, 65), Чуканов.

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