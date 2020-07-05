"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Теги рубиноренбург

"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

В рамках 26-го тура РПЛ "Рубин" был сильнее "Оренбурга".

Благодаря победе "Рубин" поднялся на 12-е место. "Оренбург" так и остался на последнем месте.

"Рубин" - "Оренбург" 1:0

Гол: Макаров, 67 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Самошников, Пабло, Зуев, Абильгор, Давиташвили (Макаров, 57), Евтич (Тарасов, 83), Кварацхелия (Бакаев, 83), Коновалов (Могилевец, 80), Игнатьев (Марков, 80).

"Оренбург": Климович, Зотов, Терехов, Сиваков, Шахов, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек (Криворучко, 81), Готлиб (Бидловский, 65), Чуканов.

Читайте также: "Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" готов побороться за Манджукича

"Локомотив" готов побороться за Манджукича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов