"Рубин" обыграл "Ротор" в контрольном матче
В Турции продолжается сбор казанского "Рубина" перед возобновлением чемпионата России. Сегодня подопечные Леонида Слуцкого провели контрольный матч против волгоградского "Ротора". Клуб из Татарстана добился разгромной победы со счетом 3:0.
"Рубин" — "Ротор" — 3:0 (0:0)
Голы: Кожемякин, 51 — в свои ворота (1:0). Д.Макаров, 76 (2:0). Абильдгор, 86 (3:0).
"Рубин": Медведев, Зотов (Игнатьев, 65), Уремович, Старфельт, Шатов (Суриков, 68), Йевтич, Д.Макаров, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.
"Ротор": Обухов (Чондрич, 46), Логвиненко (Кверквелия, 39. Гогуа, 68. Медведь, 81), Шомко, Кожемякин, Алейник, Песегов, Серченков (Степанов, 46), Давиташвили, Муллин (Маевский, 46), С.В.Макаров (Вершков, 83), Понсе.
Напомним, первый матч после возобновления РПЛ "Рубин" проведет 28 февраля против "Спартака", а "Ротор" 26 февраля встретится с "Тамбовом".
Читать также: Футболисты "Рубина" стали живым домино с матрасами | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"
-
Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов"
-
"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон
-
Тедеско порекомендовал "Спартаку" тренера на замену себе
-
Промес передал привет фанатам "Спартака" во время онлайн пресс-конференции клуба (фото)
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" включились в борьбу за защитника "Фиорентины"
-
Главный тренер "Фиорентины": "Кокорин все еще не в лучшей форме"
-
"Рубин" обыграл "Ротор" в контрольном матче
-
Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"
-
Орлов - о скоростях в современном футболе: "Холанд побежит один в один, и что будет с Джикией?"
-
Названа причина исключения Сафонова из заявки на РПЛ
-
Вагнер Лав: "Возможно, однажды соглашусь на предложение из ФНЛ"
-
2
Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов"
-
В Тамбове хотят создать новый клуб. Планируется заявить его в ПФЛ в следующем сезоне
-
"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон
-
Аленичев: "Допускаю, что летом Кокорин вернется"
-
Анчелотти прокомментировал результат матча с "Манчестер Сити"
-
Тедеско порекомендовал "Спартаку" тренера на замену себе
-
Ребров: "Когда тренером был Карпин, некоторые клали два пальца в рот, чтобы сбросить вес"
-
Промес передал привет фанатам "Спартака" во время онлайн пресс-конференции клуба (фото)
-
Руководство Тамбовской области назвало причину отказа закрыть долги "Тамбова"
-
Тедеско дал оценку трансферной кампанию "Спартака"
-
"Анжи" готов пригласить Хабиба потренироваться с командой
-
Венгер рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"
-
Тренер "Тамбова" отреагировал на информацию о снятии команды с РПЛ и Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18