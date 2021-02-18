"Рубин" обыграл "Ротор" в контрольном матче

В Турции продолжается сбор казанского "Рубина" перед возобновлением чемпионата России. Сегодня подопечные Леонида Слуцкого провели контрольный матч против волгоградского "Ротора". Клуб из Татарстана добился разгромной победы со счетом 3:0.

"Рубин" — "Ротор" — 3:0 (0:0)

Голы: Кожемякин, 51 — в свои ворота (1:0). Д.Макаров, 76 (2:0). Абильдгор, 86 (3:0).

"Рубин": Медведев, Зотов (Игнатьев, 65), Уремович, Старфельт, Шатов (Суриков, 68), Йевтич, Д.Макаров, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.