"Рубин" обыграл "Ротор" в контрольном матче

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"Рубин" обыграл "Ротор" в контрольном матчеВ Турции продолжается сбор казанского "Рубина" перед возобновлением чемпионата России. Сегодня подопечные Леонида Слуцкого провели контрольный матч против волгоградского "Ротора". Клуб из Татарстана добился разгромной победы со счетом 3:0.

"Рубин" — "Ротор" — 3:0 (0:0)

Голы: Кожемякин, 51 — в свои ворота (1:0). Д.Макаров, 76 (2:0). Абильдгор, 86 (3:0).

"Рубин": Медведев, Зотов (Игнатьев, 65), Уремович, Старфельт, Шатов (Суриков, 68), Йевтич, Д.Макаров, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

"Ротор": Обухов (Чондрич, 46), Логвиненко (Кверквелия, 39. Гогуа, 68. Медведь, 81), Шомко, Кожемякин, Алейник, Песегов, Серченков (Степанов, 46), Давиташвили, Муллин (Маевский, 46), С.В.Макаров (Вершков, 83), Понсе.

Напомним, первый матч после возобновления РПЛ "Рубин" проведет 28 февраля против "Спартака", а "Ротор" 26 февраля встретится с "Тамбовом".

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