"Рубин" обыграл "Шахтер" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Рубин" обыграл белорусский "Шахтера" - 2:1.

Победный гол забил Дмитрий Полоз (с пенальти) и Ибрагим Цаллагов. У "Шахтера" единственный мяч в ворота "Рубина" забил Элис Бакай.

"Рубин" - "Шахтер" - 2:1.

Голы: Бакай, 32 - 0:1, Полоз, 35 - 1:1 ( с пенальти), Цаллагов, 53 - 2:1.

Следующую встречу "Рубин" проведет 16 февраля против "Оренбурга".

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