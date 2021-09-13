"Рубин" обыграл "Урал" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Урал" и вышел на 4-е место в Российской Премьер-Лиге.

"Рубин" - "Урал" - 4:0

Голы: Дрейер, 2 - 1:0, Мамин (аг) 13 - 2:0, Дрейер, 80 - 3:0, Дрейер, 90 - 4:0.

"Рубин" - Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников (Нижегородов, 78), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 63), Деспотович (Онугха, 62).

"Урал" - Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Мишкич (Гагнидзе, 77), Йовичич, Бикфалви (Агеев, 78), Егорычев (Подберезкин, 78), Гаджимурадов (Ибрахимай, 77).

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