"Рубин" обыграл "Урал" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Урал" и вышел на 4-е место в Российской Премьер-Лиге.
"Рубин" - "Урал" - 4:0
Голы: Дрейер, 2 - 1:0, Мамин (аг) 13 - 2:0, Дрейер, 80 - 3:0, Дрейер, 90 - 4:0.
"Рубин" - Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников (Нижегородов, 78), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 63), Деспотович (Онугха, 62).
"Урал" - Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Мишкич (Гагнидзе, 77), Йовичич, Бикфалви (Агеев, 78), Егорычев (Подберезкин, 78), Гаджимурадов (Ибрахимай, 77).
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