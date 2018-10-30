"Рубин" обжаловал решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков

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"Рубин" обжаловал решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков

"Рубин" обжаловал решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков из-за нарушения правил финансового фейр-плэй, сообщают российские СМИ.

Напомним, что казанская команда отстранена от участия в еврокубковых турнирах на один сезон и эти санкции распространяются на ближайшие два года. То есть, если по итогам сезона 2018/19 подопечные Курбана Бердыева не попадут в Лигу Чемпионов или Лигу Европы, то дисквалификация может постигнуть их уже по окончании следующего футбольного года.

Однако "Рубин" решил опротестовать вердикт и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Сроки рассмотрения апелляции пока остаются неизвестными.

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