"Рубин" обжаловал решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков
"Рубин" обжаловал решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков из-за нарушения правил финансового фейр-плэй, сообщают российские СМИ.
Напомним, что казанская команда отстранена от участия в еврокубковых турнирах на один сезон и эти санкции распространяются на ближайшие два года. То есть, если по итогам сезона 2018/19 подопечные Курбана Бердыева не попадут в Лигу Чемпионов или Лигу Европы, то дисквалификация может постигнуть их уже по окончании следующего футбольного года.
Однако "Рубин" решил опротестовать вердикт и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Сроки рассмотрения апелляции пока остаются неизвестными.
Не пропустите: Скаут "Манчестер Юнайтед" побывал на матче "Рубин" - "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-помощник Карреры: "Отставка Массимо – не панацея от организационных бед"
-
Похороны владельца "Лестера" начнутся в Бангкоке 3 ноября
-
"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России
-
Тбилиси, Харьков и Минск могут принять финалы еврокубков в 2021 году
-
2
Зидан обратился в видео к болельщикам "Ювентуса"
-
1
Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО
-
"Ньюкасл" продлил контракт с капитаном команды
-
Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира
-
Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
-
Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги
-
Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера
-
Лэмпард поблагодарил болельщиков "Челси" за тёплый приём
-
Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ
-
СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером"
-
"Зенит" поборется за трансферную цель "Милана"
-
4
"Реал" предложил "Ювентусу" громкий обмен игроками
-
1
Девушка дня: Каролина Бояр - длинноногая красавица, работающая футбольным арбитром
-
Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда
-
Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы
-
"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Краснодар
|12
|22
|3
|Локомотив Москва
|12
|21
|4
|Ростов
|12
|21
|5
|Рубин
|12
|19
|6
|ЦСКА Москва
|12
|19
|7
|Спартак Москва
|12
|19
|8
|Оренбург
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Динамо Москва
|12
|14
|12
|Урал
|12
|13
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6