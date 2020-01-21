"Рубин" одержал первую победу под руководством Слуцкого
Казанский "Рубин" в товарищеском матче обыграл польскую "Лехию" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Вячеслав Подберезкин.
Таким образом, казанский клуб одержал первую победу под руководством Леонида Слуцкого.
"Рубин" Россия – "Лехия" Польша – 1:0 (1:0)
Гол: Подберезкин, 34 - 1:0
"Рубин": Дюпин, Поярков (Самошников, 46), Старфельт, Плиев, Данченко (Степанов, 46), Иг. Коновалов (Тарасов, 46), Подберезкин (Башкиров, 46), Кварацхелия (Зуев, 46), Макаров (Ташаев, 46), Давиташвили (Закиров, 58), Марков (Игнатьев, 46).
"Мы играли в состоянии большого утомления, не готов оценивать уровень свежести. Особенно в первом тайме мы играли очень качественно, пытались делать то, что отрабатывали, о чём говорили на тренировках. Это самый важный момент. Не все было идеально, но мы пытались использовать принципы, которые нарабатывали. Часто бывает, когда нарабатываешь одно, в игре получается другое. Мы же с задачей справились", - сказал Слуцкий в интервью "Чемпионату".
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