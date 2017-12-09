"Рубин" одержал победу над "СКА-Хабаровск"

Теги рубинска хабаровск

"Рубин" одержал победу над "СКА-Хабаровск"

В рамках 20-го тура чемпионата России "Рубин" обыграл "СКА-Хабаровск".

"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1

Голы: Азмун, 25 - 1:0, Канунников, 40 - 2:0, Оздоев, 49 - 3:0, Максименко, 74 - 3:1

"Рубин": Джанаев, Камболов, Сорокин, Кудряшов, Набиуллин, Цакташ (Карадениз, 69), Оздоев, Канунников (Жемалетдинов, 64), Мвила, Бауэр, Азмун (Ахметов, 64).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Савичев, Тишкин, Эдиев (Черевко, 65), Карасев, Никифоров, Калинский, Димидко, Казанков, Маркович (Христов, 54), Корян (Максименко, 18).

Предупреждения: Набиуллин (8), Кудряшов (15), Сорокин (20), Димидко (38), Цакташ (63). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Рубин 20 23
11 Динамо Москва 20 22
12 Ростов 19 22
13 Амкар 19 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов