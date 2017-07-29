"Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом"

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"Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом"

В рамках 3-го тура чемпионата России "Рубин" одолел тульский "Арсенал".

"Рубин" – "Арсенал Тула" 2:1

Голы: Шевченко, 34 - 0:1, Сонг, 60 - 1:1, Цакташ (пен), 74 - 2:1

"Рубин": Рыжиков, Камболов, Гранат, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Цакташ (Рочина, 84), Сонг, Карадениз, Оздоев, Кузьмин (Бауэр, 45), Жонатас.

"Арсенал Тула": Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Сунзу, Ткачев, Александров, Чаушич, Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко.

Предупреждения: Гранат (51), Александров (58), Шевченко (65), Камболов (86). | http://soccernews.ru

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