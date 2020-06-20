"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ

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"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата России "Рубин" в гостях взял верх над "Уралом".

Екатеринбургская команда открыла счёт благодаря автоголу Пабло Сантоса, однако казанцы сумели не только отыграться усилиями Хвичи Кварацхелии, но и вырвать победу - решающий мяч в активе Солтмурада Бакаева.

"Урал" – "Рубин" - 1:2

Голы: Пабло Сантос (автогол), 7 - 1:0, Кварацхелия, 39 - 1:1, Бакаев, 56 - 1:2.

"Урал": Годзюр, Золотов (Юсупов, 83), Кулаков, Вилюш, Емельянов, Бумаль, Кухарчик, Эль-Кабир (Бавин, 74), Егорычев (Аугустыняк, 83), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61).

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло, Зуев, Подберезкин, Кварацхелия, Бакаев (Давиташвили, 67), Абильгор, Могилевец (Коновалов, 61), Игнатьев (Марков, 86).

Удаление: Подберезкин (71).

"Рубин" сместил с 11-го места в турнирной таблице РПЛ как раз "Урал", который опустился на 12-ю позицию.

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