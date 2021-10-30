"Рубин" одолел ЦСКА благодаря голу на 91-й минуте

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В рамках 13-го тура РПЛ казанский "Рубин" на своём поле взял верх над ЦСКА.

Подопечные Леонида Слуцкого выиграли со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте в исполнении Михаила Костюкова.

"Рубин" – ЦСКА - 1:0

Гол: 1:0 – 90+1 Костюков.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Абильдгор, Тальби, Самошников, Бакаев (Мусаев, 86), Кварацхелия, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин (Щенников, 46), Заболотный (Ахметов, 90), Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

Набрав три очка, "Рубин" поднялся с 9-го на 7-е место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА идёт на 3-й строчке.

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