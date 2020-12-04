"Рубин" описал 2020-й год фотографией Слуцкого из фастфуда

"Рубин" также отреагировал на просьбу твиттера описать 2020-й год одним словом.

Казанский клуб опубликовал фото, на котором тренер команды Леонид Слуцкий ест бургер в Макдоналдсе.

Слуцкого на фото подписали как "2020-й год", а бургер - "мы".

В текущем сезоне "Рубин" после 16 туров идет в РПЛ на девятом месте.

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