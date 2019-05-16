"Рубин" определил еще одного кандидата на замену Бердыеву

"Рубин" продолжает поиски нового тренера, который сменит Курбана Бердыева.

Сообщается, что казанский клуб может возглавить Владимир Федотов из "Оренбурга", у которого в конце сезона истекает соглашение с клубом.

За два тура до конца чемпионата "Рубин" идет на 10-м месте, а "Оренбург" - на 9-м.

Напомним, что Бердыев объявит о своем уходе после заключительного тура РПЛ. Он возглавлял "Рубин" с лета 2017 года.

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