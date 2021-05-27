"Рубин" определился с минимальной ценой на Хвичу

Фото инстаграм Хвичи Кварацхелии

Стало известно, за сколько "Рубин" готов продать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

По информации "Бизнес Online", казанским клубом не будут рассматриваться предложения менее 20 миллионов евро.

При этом вероятность ухода грузина оценивается в 95 процентов. На него претендуют 6 команд из Европы.

В минувшем сезоне 20-летний Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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