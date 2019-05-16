"Рубин" определился с первым кандидатом на замену Бердыеву

"Рубин" ищет нового тренера, который грядущим летом заменит Курбана Бердыева.

Как сообщают российские СМИ, первым кандидатом в шорт-листе казанского клуба стал Роберт Евдокимов.

49-летний специалист ранее возглавлял "Ротор", "Тобол", "Оренбург", "КАМАЗ", "СОЮЗ-Газпром" и "Алнас".

По итогам 28 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 очков.

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