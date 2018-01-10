Казанский "Рубин" определился с соперниками по первому зимнему сбору, который пройдёт в ОАЭ.

Как сообщает официальный сайт клуба, 15 января подопечные Курбана Бердыева сыграют с китайским "Шанхай СИПГ", а 19 января - с ташкентским "Локомотивом".

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