"Рубин" определился с соперниками по первому зимнему сбору

Теги рубиншанхай сипглокомотив

"Рубин" определился с соперниками по первому зимнему сбору

Казанский "Рубин" определился с соперниками по первому зимнему сбору, который пройдёт в ОАЭ.

Как сообщает официальный сайт клуба, 15 января подопечные Курбана Бердыева сыграют с китайским "Шанхай СИПГ", а 19 января - с ташкентским "Локомотивом".

Не пропустите: Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов