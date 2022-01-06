"Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе

Стало известно, с кем сыграет казанский "Рубин" на первом сборе в турецком Белеке.

Соперниками команды Леонида Слуцкого станут воронежский "Факел" и польская "Висла" из Плоцка.

Напомним, что первый сбор "Рубина" пройдёт с 11 по 23 января, второй - с 27 января по 8 февраля, третий - с 12 по 24 февраля.

Казанцы ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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