"Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе
Стало известно, с кем сыграет казанский "Рубин" на первом сборе в турецком Белеке.
Соперниками команды Леонида Слуцкого станут воронежский "Факел" и польская "Висла" из Плоцка.
Напомним, что первый сбор "Рубина" пройдёт с 11 по 23 января, второй - с 27 января по 8 февраля, третий - с 12 по 24 февраля.
Казанцы ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
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