"Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе

Теги рубинфакелвисла плоцк

"Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе

Стало известно, с кем сыграет казанский "Рубин" на первом сборе в турецком Белеке.

Соперниками команды Леонида Слуцкого станут воронежский "Факел" и польская "Висла" из Плоцка.

Напомним, что первый сбор "Рубина" пройдёт с 11 по 23 января, второй - с 27 января по 8 февраля, третий - с 12 по 24 февраля.

Казанцы ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Агент Деспотовича высказался о будущем игрока. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио

"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов