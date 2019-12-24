"Рубин" определился с зимними трансферными целями

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"Рубин" определился с зимними трансферными целями

Казанский "Рубин", который несколько дней назад возглавил Леонид Слуцкий, намерен приобрести нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, казанцы проявляют интерес к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву и полузащитникам "Зенита" Олегу Шатову и Леону Мусаеву. Стоит отметить, что контракт Шатова с "Зенитом" истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. 29-летний Шатов отметился тремя мячами и пятью голевыми передачами в 14 поединках за "Зенит". На счету 20-летнего Мусаева три матча.

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