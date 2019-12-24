"Рубин" определился с зимними трансферными целями
Казанский "Рубин", который несколько дней назад возглавил Леонид Слуцкий, намерен приобрести нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, казанцы проявляют интерес к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву и полузащитникам "Зенита" Олегу Шатову и Леону Мусаеву. Стоит отметить, что контракт Шатова с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
В нынешнем сезоне 22-летний Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. 29-летний Шатов отметился тремя мячами и пятью голевыми передачами в 14 поединках за "Зенит". На счету 20-летнего Мусаева три матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15