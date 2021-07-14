"Рубин" опровергает интерес к Дзагоеву

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"Рубин" опровергает интерес к Дзагоеву Фото: фан-инстаграм Дзагоева

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-хавбеку ЦСКА Алану Дзагоеву.

"А кто это - Алан Дзагоев? Я не знаю такого игрока. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведем и вести не будем", - приводит слова Яровинского "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет продлить контракт с игроком. 30 июня Дзагоев стал свободным агентом.

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