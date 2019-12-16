"Рубин" опубликовал кресло-качалку в твиттере после отставки Шаронова
"Рубин" опубликовал в твиттере интересный пост после увольнения Романа Шаронова с поста главного тренера.
16 декабря 2019 г.
Казанский клуб в соцсети опубликовал анимацию с креслом-качалкой и эмоджи Soon (скоро).
Вероятно, команда намекает на то, что место Шаронова может занять Леонид Слуцкий, который во время матчей раскачивается на скамейке.
Стоит отметить, что сам специалист заявлял, что ему не поступали предложения из России.
Напомним, недавно Слуцкий покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов.
А еще: Официально: Шаронов покидает "Рубин"| http://soccernews.ru
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