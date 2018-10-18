"Рубин" опубликовал официальное заявление по поводу решения УЕФА отстранить команду от еврокубков

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"Рубин" опубликовал официальное заявление по поводу решения УЕФА отстранить команду от еврокубков

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу решения УЕФА отстранить команду от еврокубков.

"Весь 2017 и 2018 годы менеджмент клуба провёл в плотном контакте с РФС и УЕФА, пытаясь максимально смягчить неизбежные серьёзные санкции. Так, клуб полностью сменил трансферную и кадровую политику, и зарплатный фонд клуба был снижен на более чем 66 процентов. У клуба появились новые спонсоры, а работа с уже имеющимися была выведена на новый уровень. Всё это было принято УЕФА во внимание при вынесении решения, хотя изначально планировалось наказать клуб гораздо серьёзнее" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что УЕФА отстранила "Рубин" от участия в еврокубковых турнирах на один сезон. Это решение распространяется на ближайшие два года. Казанцы имеют право опротестовать его в CAS.

Не пропустите: Известный юрист оценил шансы "Рубина" по опротестованию решения об отлучении клуба от еврокубков. | http://soccernews.ru

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