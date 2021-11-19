"Рубин" опубликовал прощальную речь Шатова

Фото: инстаграм "Рубина"

Хавбек Олег Шатов выступил с прощальной речью перед игроками "Рубина".

"Это решение я принял не эмоционально. Я это долго обдумывал. Даже Викторович (Леонид Слуцкий - прим. Soccernews.ru) в последнюю неделю спрашивал: "Что с тобой?". А я уже для себя решил. Я в данный момент приостанавливаю свою профессиональную карьеру.

Спасибо клубу, что пошел мне навстречу. Это не конец. Как говорит Викторович: "Пока у тебя есть одна попытка - ты не проиграл". Сейчас я на два месяца переключусь с футбола. Буду решать проблемы со своим здоровьем, головой, телом. Однако вы должны дальше продолжать двигаться должны быть сильной командой, побеждать. То, что мы строили в прошлом году - мы строили это очень сложно, тяжело. И мы к чему-то пришли, однако всегда легко разрушить: достаточно достать одну деталь.

Команда сильная, сильные игроки, тренерский штаб, президент, люди, которые окружают. Клуб в надежных руках. Вам всем хочу сказать большое спасибо. Футболистом то вы меня вряд ли сделали сильным, однако как человек, я здесь вырос, что-то для себя взял. Ухожу с положительными знаниями. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, удачи. Если что, я для вас всегда 24/7. Звоните, я буду рад.

Также отдельно я хочу поблагодарить вас, Викторович. Наверное, ту любовь, ту веру и заботу, которую вы мне оказали, я давно ее не испытывал. Это важно, я считаю, что я должен об этом сказать при всех. Спасибо вам большое. Спасибо всему тренерскому штабу. Это были прекрасные полтора года путешествия, пусть и на одной ноге, на одном колесе, но я катил, как мог. По крайней мере, я был честен и искренен. Отдавал все силы", - заявил Шатов.

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