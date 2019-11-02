"Рубин" опубликовал видео, посвящённое 11-й годовщине первого чемпионства в истории клуба

Пресс-служба "Рубина" напомнила болельщикам, что сегодня 11-я годовщина первого в истории клуба чемпионства.

2 ноября 2008 года казанцы в гостях одолели "Сатурн" и досрочно завоевали золотые медали.

Этому событию клуб посвятил ностальгическое видео, которое опубликовано в твиттере.





2 ноября 2008 года наша команда впервые в своей истории стала чемпионом России!



А кто был вашим любимым футболистом из «золотого» состава «Рубина»? ❤️



pic.twitter.com/1hfZeaQ4dD — «Рубин» Казань (@fcrk) November 2, 2019

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