"Рубин" опубликовал яркое видео из раздевалки после матча с "Зенитом"

Пресс-служба казанского "Рубина" после победы над "Зенитом" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1) опубликовали видео, которое записали футболисты в раздевалке после финального свиствка.

Ролик в официальном Твиттере клуба подписан лаконично: "Лучшие? Лучшие!"

В текущем сезоне РПЛ казанцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 21 матче. "Зенит" пока лидирует, имея в своем активе 42 балла.