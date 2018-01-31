"Рубин" отдал Рочину в аренду "Леванте"

Теги рубинлевантерубен рочина

"Рубин" отдал Рочину в аренду "Леванте"

Испанский полузащитник "Рубина" Рубен Рочина перешел в "Леванте", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанцы арендовали футболиста на полгода с правом выкупа.

26-летний Рочина выступал за "Рубин" с 2016 года, провел за клуб 31 матч и забил 2 гола. Ранее играл за "Барселону", "Блэкберн", "Сарагосу", "Райо Вальекано" и "Гранаду". 

Не пропустите: "Малага" арендовала вингера "Рубина". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов