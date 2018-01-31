"Рубин" отдал Рочину в аренду "Леванте"

Испанский полузащитник "Рубина" Рубен Рочина перешел в "Леванте", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанцы арендовали футболиста на полгода с правом выкупа.

26-летний Рочина выступал за "Рубин" с 2016 года, провел за клуб 31 матч и забил 2 гола. Ранее играл за "Барселону", "Блэкберн", "Сарагосу", "Райо Вальекано" и "Гранаду".

Не пропустите: "Малага" арендовала вингера "Рубина". | http://soccernews.ru