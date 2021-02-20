"Рубин" отдал в аренду "Тамбову" 20-летнего нападающего

Казанский "Рубин" объявил о переходе форварда Кирилла Климова в "Тамбов".

20-летний футболист присоединился к аутсайдеру РПЛ на правах аренды до июня.

Ещё один нападающий - 19-летний Кирилл Косарев - проведёт остаток сезона в "Томи".

В нынешней кампании Климов и Косарев провели по 4 матча за основу "Рубина", результативными действиями не отличались.

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