"Рубин" отдал в аренду "Тамбову" 20-летнего нападающего

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"Рубин" отдал в аренду "Тамбову" 20-летнего нападающего

Казанский "Рубин" объявил о переходе форварда Кирилла Климова в "Тамбов".

20-летний футболист присоединился к аутсайдеру РПЛ на правах аренды до июня.

Ещё один нападающий - 19-летний Кирилл Косарев - проведёт остаток сезона в "Томи".

В нынешней кампании Климов и Косарев провели по 4 матча за основу "Рубина", результативными действиями не отличались.

Не пропустите: "Тамбов" ждёт футболистов из трёх клубов РПЛ. | http://soccernews.ru
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