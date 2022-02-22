"Рубин" отдал в аренду трёх футболистов

Сразу три игрока казанского "Рубина" продолжат карьеру в других клубах на правах аренды.

Степан Суриков перешёл в белгородский "Салют", Никита Янович - в ставропольское "Динамо", а Кирилл Косарев - в астраханский "Волгарь".

Во всех случаях арендные соглашения рассчитаны до конца сезона 2021/22.

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