"Рубин" отдал в аренду трёх футболистов

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"Рубин" отдал в аренду трёх футболистов

Сразу три игрока казанского "Рубина" продолжат карьеру в других клубах на правах аренды.

Степан Суриков перешёл в белгородский "Салют", Никита Янович - в ставропольское "Динамо", а Кирилл Косарев - в астраханский "Волгарь".

Во всех случаях арендные соглашения рассчитаны до конца сезона 2021/22.

Не пропустите: "Рубин" подписал полузащитника "Зенита". | http://soccernews.ru
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