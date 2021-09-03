"Рубин" отдал в аренду защитника Грицаенко

Фото сайт "Рубина"

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Алексея Грицаенко в "Кубань".

Клуб из Краснодара арендовал 26-летнего футболиста до окончания сезона 2021/22. Другие детали сделки не разглашаются.

Рыночная стоимость российского игрока оценивается в 700 тысяч евро.

Грицаенко числится в "Рубине" с февраля 2021 года, но не сыграл за указанный период ни одного матча.

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