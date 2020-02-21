"Рубин" отдал Закирова в аренду "Волгарю"

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"Рубин" отдал Закирова в аренду "Волгарю"

Полузащитник "Рубина" Камиль Закиров ушел в аренду в "Волгарь", сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт 21-летнего игрока с новым клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Астраханская команда играет в ПФЛ в зоне "Юг" и после 18 туров лидируют в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Закиров перешел в "Рубин" из "Анжи" летом 2019 года. В этом сезоне он участвовал лишь в 3 матчах РПЛ.

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