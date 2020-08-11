"Рубин" отказал "Динамо" и "Арсеналу" в трансфере Самошникова

Левый защитник "Рубина" Илья Самошников имел два предложения от других клубов РПЛ.

По информации ТНВ, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляли московское "Динамо" и тульский "Арсенал".

Впрочем, казанцы рассчитывают на перспективного фулбека, поэтому "бело-голубые" и "канониры" получили отказ.

"Рубин" купил Самошникова прошлой зимой у "Торпедо" за 50 тысяч евро. В активе игрока 6 сыгранных матчей. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

Не пропустите: "Рубин" выкупил у "Ростова" права на хавбека Зуева. | http://soccernews.ru