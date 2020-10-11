"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже хавбека Хвичи Кварацхелии

"Рубин" и "Краснодар" не могут договориться о трансфере полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает "Бизнес Online"

По данным источника, краснодарский клуб готов был заплатить за 19-летнего игрока 10 миллионов евро, однако казанцы отказали южанам.

Помимо Хвичи "быки" интересовались хавбеком Денисом Макаровым, но конкретных предложений "Рубину" так и не поступало.

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