"Рубин" отказался от подписания Нобоа и Ерохина

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"Рубин" отказался от подписания Нобоа и Ерохина

"Рубин" больше не претендует на полузащитников "Зенита" Кристиана Нобоа и Александра Ерохина, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб приостановил переговоры по трансферам обоих футболистов. Причины такого решения остаются неизвестными.

Напомним, что и Нобоа, и Ерохин работали вместе с наставником "Рубина" Курбаном Бердыевым, когда тот возглавлял "Ростов".

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