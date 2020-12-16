"Рубин" отказался от трансфера Урунова
Казанский "Рубин" не будет покупать узбекистанского полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова, сообщает "Бизнес Online".
По сведениям издания, такое решение было принято после аренды "Рубином" японского полузащитника "Сенан Беллмаре" Мицуки Сайто на полтора года. По истечении данного срока российский клуб может выкупить игрока за один миллион евро.
В нынешнем сезоне Урунов провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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