"Рубин" отказался подписывать Хамшика
Ещё один российский клуб не проявил заинтересованности в переходе полузащитника "Далянь Ифан" Марека Хамшика.
По информации "Бизнес Online", агенты футболиста контактировали с "Рубином", однако казанский клуб отпугнули финансовые требования словака.
Сейчас 33-летний хавбек, известный по выступлениям за "Наполи", зарабатывает в китайском клубе около 9 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Ростов" отказались подписывать Хамшика, а "Локомотив" и ЦСКА проявили к нему интерес, но пока без конкретики.
Не пропустите: "Рубин" подписал контракт с молодым талантом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
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|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14