"Рубин" отказался подписывать Хамшика

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"Рубин" отказался подписывать Хамшика

Ещё один российский клуб не проявил заинтересованности в переходе полузащитника "Далянь Ифан" Марека Хамшика.

По информации "Бизнес Online", агенты футболиста контактировали с "Рубином", однако казанский клуб отпугнули финансовые требования словака.

Сейчас 33-летний хавбек, известный по выступлениям за "Наполи", зарабатывает в китайском клубе около 9 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Ростов" отказались подписывать Хамшика, а "Локомотив" и ЦСКА проявили к нему интерес, но пока без конкретики.

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