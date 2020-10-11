"Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро

ЦСКА сделал предложение "Рубину" по трансферу Филипа Уремовича. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным источника, "армейцы" предложили казанскому клубу около 7-8 млн евро за хорвата. Однако "Рубин" отказал ЦСКА в продаже игрока.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 9 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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