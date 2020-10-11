"Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро
ЦСКА сделал предложение "Рубину" по трансферу Филипа Уремовича. Об этом сообщает "Бизнес Online".
По данным источника, "армейцы" предложили казанскому клубу около 7-8 млн евро за хорвата. Однако "Рубин" отказал ЦСКА в продаже игрока.
В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 9 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Не пропустите: Хавбек ЦСКА Сигурдссон травмировался в расположении сборной Исландии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Модрич признался, что хотел бы продлить контракт с "Реалом"
-
Кокорин сможет принять участие в матче "Спартака" с "Химками"
-
Шомуродов высказался о своем переходе в "Дженоа"
-
Допуск болельщиков на матчи Серии А могут ограничить до 500 человек
-
ПСЖ возобновил интерес к Роналду. Клуб готов купить португальца летом
-
Москалев и его помощник вслед за Карасевым сдали положительные тесты на коронавирус
-
В "Уфе" назвали трансферные задачи клуба
-
Игрок сборной Ирландии заразился коронавирусом перед матчем Лиги наций с Уэльсом
-
Жиру: "Возможно, если бы мы играли с Бензема в сборной, моя карьера была бы лучше"
-
"Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро
-
Ибрагимович вернулся к тренировкам с "Миланом" после выздоровления от коронавируса
-
Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А
-
Еще один игрок "Интера" заразился коронавирусом
-
Экс-нападающий "Рубина" Кабзе: "Дзюба - самый опасный игрок для Турции"
-
Защитник "Вероны" Гюнтер заразился коронавирусом
-
"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже хавбека Хвичи Кварацхелии
-
Хави выиграл свой третий трофей в качестве тренера
-
Рахимов провел первую тренировку в "Уфе"
-
Сборная России показала форму на матч Лиги наций против команды Турции
-
Шомуродов: "Миранчук прислал приветственную смс. Приятно"