"Рубин" откажет "Краснодару" и "Спартаку" в трансфере Кварацхелии

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия не перейдёт этим летом в другой российский клуб.

Сообщается, что казанцы готовы рассматривать предложения по 19-летнему футболисту только из-за границы.

Напомним, что талантливым грузином интересуются "Краснодар" и "Спартак".

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл за "Рубин" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 2,3 миллиона евро.

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