"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева

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"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева

Фото твиттер "Рубина"

Тренерский штаб "Рубина" принял решение отстранить от работы с основой двух нападающих.

По информации "СЭ", в дубль переведены Джордже Деспотович и Иван Игнатьев.

29-летний серб уже попрощался с "Рубином". СМИ пишут, что его отстранение связано с нежеланием покидать команду, состав которой в скором времени пополнит форвард "Локомотива" Виталий Лисакович.

Причина санкций в отношении Игнатьева пока неясна. Возможно, его наказали за пьяный дебош в ночном клубе в начале января.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Боже, откуда они только взялись, все эти гоп-стоп-менеджеры? Завелись точно моль в гардеробе. Неведомое семя, занесенное на Землю с инопланетных джунглей, где каждая былинка готова впиться и высосать через копчик твой спинной мозг. Какой-то новый класс-паразит... Паразитариат. Узнать паразитария легко: одет-обут модно и дорого, в руках новейший айфон, без него никуда, как монах без четок. В кабинете, за креслом, висят дипломы и сертификаты об окончании чуть ли не Кембриджа, а то и золотая дощечка «Человек года» по версии Всемирной академии управления (ВАУ). Паразитарий знает всё и не умеет ничего, может только контролировать финансовые потоки, что в переводе на обыкновенный язык означает: воровать заработанное другими. Но главный, отличительный признак: они никогда не признают своих ошибок, промахов, а то и просто глупостей.

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