"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева

Фото твиттер "Рубина"

Тренерский штаб "Рубина" принял решение отстранить от работы с основой двух нападающих.

По информации "СЭ", в дубль переведены Джордже Деспотович и Иван Игнатьев.

29-летний серб уже попрощался с "Рубином". СМИ пишут, что его отстранение связано с нежеланием покидать команду, состав которой в скором времени пополнит форвард "Локомотива" Виталий Лисакович.

Причина санкций в отношении Игнатьева пока неясна. Возможно, его наказали за пьяный дебош в ночном клубе в начале января.

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