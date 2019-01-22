"Рубин" отправился на сбор в Турцию без опытного вратаря

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"Рубин" отправился на сбор в Турцию без опытного вратаря

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев не полетел с командой на сбор в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

По некоторым данным, казанский клуб не сумел договориться с Джанаевым о продлении контракта, который истекает летом 2020 года. В ближайшее время голкипер может перебраться в другой клуб.

В нынешнем сезоне 31-летний Джанаев провел за "Рубин" пять матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола.

На сбор в Белек отправились следующие игроки:

Вратари: Иван Коновалов, Егор Бабурин, Игорь Обухов (на просмотре), Давид Волк;

Защитники: Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов;

Полузащитники: Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров (на просмотре), Роман Акбашев (на просмотре);

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Артур Сагитов, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили (на просмотре).

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