"Рубин" отпраздновал победу над "Арсеналом" с Фредди Крюгером в раздевалке

Пресс-служба "Рубина" выложила фотографию из раздевалки после победы над тульским "Арсеналом" (3:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Судя по снимку, успех с казанской командой отмечал и герой фильмов ужасов Фредди Крюгер. Таким образом в коллективе Леонида Слуцкого отпраздновали Хэллоуин.

Все мы немного Леонид Викторович



Фредди остался в восторге от игры @fcrk pic.twitter.com/wfCjBO1OBU — «Рубин» Казань (@fcrk) October 31, 2020

"Рубин" набрал 21 очко в 13 играх и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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