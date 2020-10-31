"Рубин" отпраздновал победу над "Арсеналом" с Фредди Крюгером в раздевалке
Пресс-служба "Рубина" выложила фотографию из раздевалки после победы над тульским "Арсеналом" (3:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Судя по снимку, успех с казанской командой отмечал и герой фильмов ужасов Фредди Крюгер. Таким образом в коллективе Леонида Слуцкого отпраздновали Хэллоуин.
Все мы немного Леонид Викторович— «Рубин» Казань (@fcrk) October 31, 2020
Фредди остался в восторге от игры @fcrk pic.twitter.com/wfCjBO1OBU
"Рубин" набрал 21 очко в 13 играх и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
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