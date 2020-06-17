"Рубин" отреагировал на информацию о том, что у Зуева выявили коронавирус

Ранее появилась информация, что хавбек "Рубина" Александр Зуев заболел коронавирусом.

Однако казанское издание Inkazan, ссылаясь на источник в клубе, опровергает эту информацию.

"На сегодняшний день тест Зуева отрицательный", - сообщил источник в клубе.

Также информацию прокомментировал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

"Его тест отрицательный. У него просто было недомогание, поэтому он сдал тест. Сейчас у него все нормально", - заявил Сайманов.

"Рубин" арендовал Зуева в сентябре 2019 года. За это время он провел 12 игр во всех турнирах.

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