"Рубин" отреагировал на новость о трансферном бане ФИФА

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"Рубин" отреагировал на новость о трансферном бане ФИФА

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заверил, что в скором времени клуб погасит долг перед словенской "Олимпией".

Напомним, что из-за неисполнения финансовых обязательств по трансферу защитника Филипа Уремовича ФИФА запретила казанцам регистрировать новичков.

"Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке", - сказал Сайманов.

Уремович перебрался в "Рубин" в июне 2018 года за 1 миллион евро, сыграл 45 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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