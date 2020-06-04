"Рубин" отреагировал на новость о трансферном бане ФИФА

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заверил, что в скором времени клуб погасит долг перед словенской "Олимпией".

Напомним, что из-за неисполнения финансовых обязательств по трансферу защитника Филипа Уремовича ФИФА запретила казанцам регистрировать новичков.

"Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке", - сказал Сайманов.

Уремович перебрался в "Рубин" в июне 2018 года за 1 миллион евро, сыграл 45 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Не пропустите: "Рубин" сообщил об истечении контрактов у двух футболистов. | http://soccernews.ru